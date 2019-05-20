Памятник федерального значения разберут для реставрации в Карелии за 13,2 млн рублей

В Карелии в 2019 году планируется начало реконструкции церкви Александра Свирского – памятника культуры федерального значения.

Аукцион для выбора строительной компании объявила Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации.

Согласно конкурсной документации, в ходе реставрации должны быть выполнены работы по разборке памятника, археологические исследования, ремонт и реставрация деревянных срубов и декора, воссоздание утраченных элементов.

Начальная цена контракта – 13,2 млн рублей, пишут "Вести Карелии".

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