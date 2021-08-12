Памятник фильму «А зори здесь тихие...» установят у водопада Ахвенкоски в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал эскизы памятника героиням фильма Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие...».

Как отметил руководитель региона, в следующем году любимый многими, ставший классикой фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие…», которй снимали в Карелии, отметит полувековой юбилей.

«Решили, что к этому событию установим в Сортавальском районе памятник героиням — женщинам, чей подвиг послужил Великой Победе. С таким предложением несколько лет назад ко мне обратился Анатолий Павлович Щербаков — ветеран Великой Отечественной войны, освобождавший в 44-м Олонецкий район. Идею поддержала и Елена Драпеко, которая сыграла в картине Лизу Бричкину», — пишет Парфенчиков на своей странице в соцсети.

По словам главы Карелии, место для памятника уже определили — у водопада Ахвенкоски на реке Тохмайоки, где снималась одна из сцен.

«Средства на создание и установку памятника республика получит по нацпроекту „Культура“. Российское военно-историческое общество проведёт конкурс — комиссия выберет лучший проект. Два эскиза уже есть», — отметил руководитель республики.