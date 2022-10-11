Памятник императору установили на причале в городе Карелии

В Сортавале установили памятник императору Александру I.

Как сообщается в паблике администрации Сортавальского поселения, 12 октября на городской причал по ул. Валаамская доставили памятник императору Александру I. В ближайшее время памятник будет установлен на подготовленный постамент.

Изготовление и установка памятника финансировали Игорь Лейтис и компания «Черные Камни».

«Глава администрации Сортавалы Сергей Крупин и жители города благодарят Игоря Лейтиса за создание интересных исторических объектов на территории Сортавала, которые делают город ещё привлекательней», — сообщается в паблике администрации Сортавалы.