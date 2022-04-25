Памятник Ивану Сенькину и сквер его имени в Петрозаводске находятся в ужасном состоянии (ФОТОФАКТ)

Памятник советскому руководителю Карелии Ивану Ильичу Сенькину в Петрозаводске начал разрушаться, сквер, в котором он находится, - загажен собаками.

На ужасное состояние памятника Ивану Ильичу Сенькину, который находится в Петрозаводске на улице Титова, напротив здания Законодательного собрания Карелии, обратил внимание известный журналист Армас Машин.

Вот как он описал состояние памятника и сквера:

«В сквере имени Почётного гражданина Республики Карелия Ивана Ильича Сенькина: разрушения и собачий "ковровый экскрементариум" на весь газон. Через улицу - здание Законодательного собрания республики...».

Напомним, открытие памятника государственному и партийному деятелю, участнику Великой Отечественной войны Ивану Ильичу Сенькину состоялось в Петрозаводске 7 августа 2007 года.

Фото: Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия

С инициативой об установке памятника выступил Совет ветеранов войны и труда Карелии. В декабре 2005 года был объявлен открытый конкурс на проект бюста И.И.Сенькину. На конкурс были представлены пять проектов, в результате обсуждения которых было высказано единогласное мнение, что наибольшее портретное сходство достигнуто в работе авторского коллектива скульпторов Л.К.Давидяна и Э.С.Григоряна. Этот проект одобрили также родственники И.И.Сенькина. Всю дальнейшую работу по созданию скульптуры осуществил Э.С.Григорян.

Фото: Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия

Памятник представляет собой бронзовый бюст на постаменте в форме параллелепипеда из шокшинского малинового кварцита. Постамент установлен на платформе из полированного серого гранита.

Финансирование работ по созданию памятника осуществлялось за счет средств республиканского бюджета.