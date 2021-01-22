Памятник Кирову освободили от митингующих в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии более 300 человек вышли на несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального, полиция проводит задержания.
Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего", в Петрозаводске на несанкционированный митинг в поддержку Навального вышли более 300 человек, почти столько же сотрудников полиции и Росгвардии следит за порядком.
Как только участники акции достают плакаты и портреты с Навальным, к ним подходят полицейские и просят свернуть агитационные материалы. Если митингующие не подчиняются, их задерживают.
Только что стражи порядка попросили всех участников несанкционированного митинга, освободить площадку у памятника Кирову.
"Омоновцы освобождают площадь Кирова от митингующих", - сообщил корреспондент "Столицы на Онего".
Ранее сообщалось, что призывавшего выйти на митинг студента арестовали в столице Карелии
Больше фото с митинга смотрите здесь.
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