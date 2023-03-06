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Памятник крестителю карелов князю Ярославу должны установить в Карелии к большой дате

Новости. Общество
07:40, 09 Марта 2023
фото: © паблик ВК «»Православие в Карелии»

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Монумент крестителю карелов князю Ярославу Всеволодовичу собираются поставить в Карелии.

К предстоящему в 2027 году юбилею крещения карелов митрополит Петрозаводский и Карельский Константин предложил установить в республике памятник великому князю Ярославу Всеволодовичу.

Именно он крестил карелов в 1227 году. Кроме того, сейчас идет активная работа по включению князя Ярослава в список карельских святых, сообщается в паблике «»Православие в Карелии». 

Отметим, 16 февраля  глава Карелии Артур Парфенчиков на онлайн-совещании по развитию Сортавальского района рассказал о планах по установке памятника крестителю карелов.

Монумент великому князю Ярославу может появиться в городе Сортавала к 2027 году, когда будет отмечаться 800-летие крещения. Он также призвал республиканские и муниципальные власти прорабатывать возможные идеи для празднования этого духовно-исторического события.

Также напомним, ранее министерство культуры РФ подготовило план основных и дополнительных мероприятий по празднованию 800-летия крещения карелов.

Мероприятия, посвященные памятной дате, пройдут с 2025 по 2027 год. На их подготовку и реализацию выделено 174 млн рублей.

Благодаря этим средствам будут изданы каталог раскрытых икон «Северного письма», альбом, посвященный архитектуре православных храмов Русского Севера, книга «Православие в Карелии», пройдут Пасхальный фестиваль и фестиваль духовной музыки «Преображение».

Карельская и Петрозаводска епархия планирует к 2027 году возвести храм «Всех Святых в земле Карельской просиявших». Также к памятной дате рассчитывают возвести две часовни в Куркиеки и Петрозаводске и создать духовно-просветительский центр в Медвежьегорске.

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