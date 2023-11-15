Памятник Марксу и Энгельсу вернули в центр Петрозаводска

Известный памятник вновь появился на площади Кирова.
Сегодня, 16 ноября, памятник Марксу и Энгельсу вновь появился на своем постаменте на площади Кирова в центре Петрозаводска.
Как сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия Карелии, специалисты провели ремонтно-реставрационные работы.
Бронзовую скульптуру вывезли в художественную мастерскую для очистки, патинирования и покрытия защитным восковым слоем. Для придания устойчивости конструкции фундамент из бутовой кладки заменен на монолитный железобетонный.
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