Вандалы осквернили статую Дэвида Боуи стоимостью 160 тысяч долларов

Памятник Дэвиду Боуи в Великобритании пострадал через два дня после открытия.

Статуя музыканта Дэвида Боуи, установленная в британском городе Эйлсбери, пострадала от вандалов менее чем через двое суток после открытия, сообщает "Медуза" со ссылкой BBC News.

Ночью 27 марта возле статуи появилась надпись "Сначала накормите бездомных". Ее пытаются стереть волонтеры. "Это общественное произведение искусства, и мы будем присматривать за ним ежедневно", - заявил инициатор создания памятника Боуи, музыкальный продюсер Дэвид Стоппс. Он добавил, что на статуе установлена веб-камера, которая могла снять человека, сделавшего надпись.

Дэвид Боуи умер в январе 2016 года в возрасте 69 лет. Памятник Боуи открыли в Эйлсбери 25 марта. Он представляет собой разные сценические образы музыканта. Основной из них - образ Зигги Стардаста, главного героя альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, который Боуи впервые представил в Эйлсбери в 1970-х.

Деньги на памятник Боуи были собраны с помощью грантов и краудфандинговой кампании; только благодаря ей на установку скульптуры удалось собрать около 160 тысяч долларов.