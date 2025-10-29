Памятник поэтессе Федосовой установили в Петрозаводске

В Иссерсоновском сквере рядом с новым зданием больницы скорой помощи появился новый памятник — карельской поэтессе, вопленице, сказительнице Ирине Федосовой.
Официальное открытие памятника намечено на 4 ноября, в День народного единства. В настоящий момент строители закрыли памятник материей, однако какое-то время он стоят непокрытый, так что горожане смогли увидеть и сфотографировать монумент.
Автор памятника московский скульптор, народный художник России Александр Рукавишников. Монумент выполнен из состаренной бронзы. Отметим, что это не первый вариант памятника. Эскиз скульптора Александра Кима, где Федосова была с детьми, принят не был. Дело в том, что Ирина Федосова была вопленицей, поэтессой и сказки детям не рассказывала.
Плакальщица, сказительница, поэтесса Ирина Федосова — личность выдающаяся, неординарная. Маленькая заонежская бабушка из многодетной крестьянской семьи из нынешнего Заонежья, с тяжелой судьбой, с хромотой, которая была у нее всю жизнь, смогла покорить Москву и Петербург.
Более 30 тысяч стихов — такое наследие Федосовой. Все стихи она знала наизусть. Среди них плачи-поэмы, причитания, лирические песни, былины, баллады, сказки, пословицы, поговорки, исторические и духовные песни. Большая их часть — ее авторская работа. Особенно она была сильна в причитаниях — похоронных, свадебных, военных. На их основе составлены книги, ставшие явлением в фольклористике и этнографии. Ее авторские произведения до сих пор считаются непревзойденными образцами народной обрядовой поэзии.
Ее выступления в столицах в конце XIX века вызвали настоящий фурор и собирали полные залы. И позволили поднять ее народное искусство на невероятный уровень.
Ей рукоплескали лучшие композиторы и ученые. Она вдохновляла писателей и поэтов. Горький написал о ней в романе «Жизнь Клима Самгина». А поэт Некрасов использовал ее образы в бессмертном «Кому на Руси жить хорошо». Ее творчеством восхищались Шаляпин, Римский-Корсаков и другие великие. Она была настоящей народной поэтессой, сумевшей отразить душу народа, его дух, его богатый внутренний мир.
В конце жизни стала меценатом и выделила заработанные на выступлениях деньги на строительство школы в Кузаранде и амбулатории.
В 2027 году в Карелии будут отмечать 200-летие со дня ее рождения.
