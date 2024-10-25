Памятник Пушкину установили в Танзании

На церемонию открытия пригласили более 150 человек.

Памятник Александру Пушкину установили в Танзании. Информацию об этом сообщили в паблике События | ПЕТРОЗАВОДСК КАРЕЛИЯ РОССИЯ |со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества.

Церемония открытия бюста прошла в выставочном зале Русского дома в Дар-эс-Саламе. Ее приурочили к празднованию 225-летия поэта. Памятник создал российский скульптор Александр Козинин.



На церемонию открытия пригласили более 150 человек. Среди них были представители национального музея Танзании, центральной библиотеки, национального Совета по искусству, работники российского посольства, а также соотечественники.



«Удивительно, насколько русские люди любят и чтут свою культуру, своих литературных деятелей. Для нас, танзанийцев, это большой урок», — сказал на церемонии директор национального Совета по культуре Танзании Кельвин Матунгва Станслаус.



Ранее на африканском континенте памятники Пушкину установили в Эфиопии, Конго и Эритрее.