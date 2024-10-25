здоровье работа экология
реклама на сайте
«Исследуем и сохраняем»: под угрозой оказался уникальный природный объект Карелии
25.10.2024 08:40
Главарь хулиганской шайки сломал ветви деревьев в заповеднике на границе Карелии
24.10.2024 15:40

Памятник Пушкину установили в Танзании

Новости. Общество
10:00, 28 Октября 2024
фото: © События | ПЕТРОЗАВОДСК КАРЕЛИЯ РОССИЯ |

Новости партнеров

На церемонию открытия пригласили более 150 человек.

Памятник Александру Пушкину установили в Танзании. Информацию об этом сообщили в паблике События | ПЕТРОЗАВОДСК КАРЕЛИЯ РОССИЯ |со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества.

Церемония открытия бюста прошла в выставочном зале Русского дома в Дар-эс-Саламе. Ее приурочили к празднованию 225-летия поэта. Памятник создал российский скульптор Александр Козинин.

На церемонию открытия пригласили более 150 человек. Среди них были представители национального музея Танзании, центральной библиотеки, национального Совета по искусству, работники российского посольства, а также соотечественники.

«Удивительно, насколько русские люди любят и чтут свою культуру, своих литературных деятелей. Для нас, танзанийцев, это большой урок», — сказал на церемонии директор национального Совета по культуре Танзании Кельвин Матунгва Станслаус.

Ранее на африканском континенте памятники Пушкину установили в Эфиопии, Конго и Эритрее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.10.2024, 11:06
Финляндия в 8 раз увеличила закупки важного продукта в России
21.10.2024, 16:20
Для граждан Грузии изменился режим въезда в Россию
24.10.2024, 10:00
В Финляндии объявили о полном закрытии КПП на границе Карелии
25.10.2024, 20:30
Названа оптимальная температура для перехода на зимние шины
21.10.2024, 08:20
Житель Петрозаводска отдает кота в хорошие руки: смельчакам, кто возьмет, готов приплатить, зверюгу отправит почтой
21.10.2024, 07:00
Стало известно, кто получит январскую пенсию досрочно

Чтиво

30.08.2024 14:56
Без политики
Карельский журналист разобрался в нюансах профессии кинопродюсера
Рассказываем, кто дает деньги на российское кино, и чем отличается линейный продюсер от исполнительного и креативного.
Бумага бывает изумрудной: на Кондопожском ЦБК производят обложки для школьных тетрадей
30.08.2024 10:29
Юрий Айвазов: «Профессионализм команды, опытность – наша исключительная ценность»
24.06.2024 10:03
архив чтиво

Медиа

Спустя 80 лет карельские поисковики вернули имена пятерым неизвестным солдатам
04.10.2024 15:30
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.