Памятник у петрозаводского роддома включили в Перечень объектов культурного наследия

Скульптуру «Материнство» у бывшего здания петрозаводского роддома включили в список объектов культурного наследия.
Скульптура была создана еще до Великой Отечественной войны — в 1938 году известным художником и скульптором Владимиром Кудряшевым. В том же году памятник был установлен во дворе школьного педагогического училища (ныне — Дом купцов Пименовых) на ул. Луначарского, д. 2/7.
Из многочисленных копий скульптуры, установленных по всей стране, в подлинном виде памятник «Материнство» сохранился только в Петрозаводске, где он является одним из самых старых монументов в городе, созданным еще до войны. Во время военных действий скульптура не пострадала.
В 1947 году скульптурная композиция была установлена в сквере перед фасадом здания родильного дома имени К. А. Гуткина (ул. Кирова, д. 15). Добавим, что в 90-х из композиции пропал мальчик, но во время реставрации в 2018 году скульптуру восстановили в прежнем виде два скульптора - Александр Ким и Федор Евтифеев.
По данным экспертов, памятник «Материнство» обладает уникальной исторической ценностью, отличается высокими художественными и эстетическими качествами, является свидетельством классических традиций городской монументально-декоративной скульптуры 1930-1940-х годов.