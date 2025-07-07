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Памятник «Валаамский юнга» открыли на острове Валаам

Новости. Общество
14:58, 10 Июля 2025
фото: © Пресс-служба правительства РК

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В церемонии принял участие Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Открытие состоялось в рамках программы празднования Дня памяти святых преподобных Сергия и Германа Валаамских – основателей монастыря. На праздничные мероприятия прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

10 июля, в год 80-летия Великой Победы, объявленный Президентом страны Годом защитника Отечества, на острове Валаам – возле мемориала Морякам Ладожской флотилии на берегу Монастырской бухты – открыли памятник «Валаамский юнга». Монумент посвящен воспитанникам Валаамской школы боцманов, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В торжественной церемонии приняли участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, митрополит Воскресенский Григорий и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, офицеры армии и флота, учащиеся Нахимовского военно-морского училища, а также духовенство Валаамского монастыря.



Участники почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Школа боцманов была образована на Валаамском архипелаге в 1940 году после эвакуации братии обители и перехода зданий монастыря военным морякам. При школе боцманов также была создана первая в истории СССР экспериментальная рота юнг, в которую набрали около 100 юношей-добровольцев 15-17 лет. После начала Великой Отечественной войны курсанты, многие из которых не достигли совершеннолетия, выразили желание направиться на фронт и позднее участвовали в наступательных операциях по прорыву блокады Ленинграда.

В сентябре 1941 года, когда судьба Ленинграда висела на волоске, валаамские юнги были направлены на защиту Шлиссельбургского укреплённого сектора. Они сражались на Невском пятачке, под Невской и Московской Дубровками, проявляя чудеса мужества и героизма. Их рота стала известна как «рота юнг», и бойцы заслужили глубокое уважение своих товарищей по оружию. 42 валаамских юнги были награждены медалью «За оборону Ленинграда». Почти каждый второй из сражавшихся на плацдарме пал смертью храбрых.

Отметим, что памятник Валаамским юнгам установили у мемориала Морякам Ладожской флотилии, реставрацию которого Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь при поддержке Российского военно-исторического общества завершил в 2025 году – к 50-летию открытия монумента.

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