Памятную доску в честь отца четверых детей, погибшего в ходе СВО, открыли в школе на севере Карелии

В беломорской школе №3 учился старший сержант Кирилл Шабаш, погибший в зоне специальной военной операции.

В среду, 22 марта, в беломорской школе №3 открыли памятную доску в честь участника специальной военной операции, погибшего на Украине. Об этом сообщили в официальном паблике районных властей.



На церемонии открытия присутствовали родные погибшего - отец и сестра, а также друзья и одноклассники.



Накануне мероприятия в адрес беломорской школы №3 пришло письмо из войсковой части города Североморска Мурманской области, где служил беломорчанин, сообщили в паблике.



«Старший сержант Шабаш К.Ю., уроженец города Беломорска, проходил службу в радиотехническом полку. Часто ездил в командировки, дважды был в Цхинвали Южной Осетии.



В обычной жизни Кирилл был общительным, контактным парнем, у него было много друзей в Беломорске и Петрозаводске, они его любили и уважали. Кирилл был байкером. Это было частью его жизни. Он был заботливым отцом четырех детей, примером для подражания сестре и младшему брату», - приводят текст письма администраторы паблика.



Также в сообщении говорится, что за четыре месяца до окончания воинской службы старший сержант Кирилл Шабаш добровольно написал рапорт на участие в специальной военной операции и в августе убыл выполнять свой долг.



«Подразделение, в котором он служил, отправили для занятия позиции в районе населенного пункта Гряниковка Харьковской области. Противник обнаружил расположение наших солдат и открыл минометный огонь. Кирилл бросился предупредить вновь прибывший личный состав об опасности и ценой своей жизни (рядом разорвалась мина) спас своих товарищей», - в частности, говорится в сообщении.



За свой подвиг указом президента России Кирилл Юрьевич Шабаш посмертно награжден Орденом Мужества.



Похоронили его в Брянске, на Аллее славы центрального кладбища.