Реклама

Строительные работы в жилом доме «Онегин» идут по плану (ВИДЕО)
21.03.2023 16:30
Жители Карелии по кредитам платят
Новое
Сегодня 11:33
Экскурсию Segezha Group внесли в федеральный маршрут промышленного туризма
21.03.2023 16:00

Памятную доску в честь отца четверых детей, погибшего в ходе СВО, открыли в школе на севере Карелии

Новости. Общество
13:15, 22 Марта 2023
фото: © паблик ВК «Беломорский район»

Новости партнеров

В беломорской школе №3 учился старший сержант Кирилл Шабаш, погибший в зоне специальной военной операции.

В среду, 22 марта, в беломорской школе №3 открыли памятную доску в честь участника специальной военной операции, погибшего на Украине. Об этом сообщили в официальном паблике районных властей. 

На церемонии открытия присутствовали родные погибшего - отец и сестра, а также друзья и одноклассники.

Накануне мероприятия в адрес беломорской школы №3 пришло письмо из войсковой части города Североморска Мурманской области, где служил беломорчанин, сообщили в паблике.

«Старший сержант Шабаш К.Ю., уроженец города Беломорска, проходил службу в радиотехническом полку. Часто ездил в командировки, дважды был в Цхинвали Южной Осетии.

В обычной жизни Кирилл был общительным, контактным парнем, у него было много друзей в Беломорске и Петрозаводске, они его любили и уважали. Кирилл был байкером. Это было частью его жизни. Он был заботливым отцом четырех детей, примером для подражания сестре и младшему брату», - приводят текст письма администраторы паблика. 

Также в сообщении говорится, что за четыре месяца до окончания воинской службы старший сержант Кирилл Шабаш добровольно написал рапорт на участие в специальной военной операции и в августе убыл выполнять свой долг.

«Подразделение, в котором он служил, отправили для занятия позиции в районе населенного пункта Гряниковка Харьковской области. Противник обнаружил расположение наших солдат и открыл минометный огонь. Кирилл бросился предупредить вновь прибывший личный состав об опасности и ценой своей жизни (рядом разорвалась мина) спас своих товарищей», - в частности, говорится в сообщении.

За свой подвиг указом президента России Кирилл Юрьевич Шабаш посмертно награжден Орденом Мужества.

Похоронили его в Брянске, на Аллее славы центрального кладбища.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.03.2023, 13:48
Опознано тело молодого человека, найденное в лесу в Петрозаводске
16.03.2023, 09:00
РЖД сократила время предварительной продажи билетов на ряд поездов до 45 суток
16.03.2023, 22:00
Новая валюта неожиданно ворвалась в тройку самых востребованных в России для наличных сбережений
19.03.2023, 00:10
Названы 7 продуктов, которые нужно жестко ограничить в своем рационе после 40 лет
15.03.2023, 18:43
Появились кадры с места задержания главы Минсельхоза Карелии Лабинова, подозреваемого в получении взятки (ВИДЕО)
16.03.2023, 15:22
Коллекцию мотоциклов обнаружили у арестованного по обвинению во взятке инспектора Ростехнадзора Карелии

Чтиво

14.03.2023 14:42
Ушли быть блогерами
Стать учителем года и уйти в онлайн
Как 10 лет отработать в школе, а потом уйти в блогеры и зарабатывать в 4 раза больше?
«Природа – храм моей души»
13.03.2023 00:47
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
27.02.2023 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.