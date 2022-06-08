Памятный знак «Первый пожарный робот в СССР» установят в Петрозаводске

Памятник роботу, созданному для защиты музея-заповедники «Кижи», появится на улице Заводской.

В пятницу, 17 июня в 11.00 на улице Заводская, 4 состоится торжественное открытие памятного знака «Первый пожарный робот в СССР». Событие приурочено к дате создания первого пожарного робота в нашей стране — 18 июня 1984 года. В этот день на постоянное дежурство по защите памятников деревянного зодчества на острове Кижи заступил первый пожарный робот, созданный специалистами из Карелии. Об этом сообщили в ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР».

Появление первого робота было знаковым событием в области пожарного дела в стране и началом создания нового научно-технического направления — пожарной робототехники. К настоящему времени разработана технология пожаротушения с использованием пожарных роботов и создано производство по выпуску пожарных роботов. Сейчас уже сотни значимых объектов в стране защищаются пожарными роботами — это объекты Росатома, Роскосмоса, Газпрома, спортивно-зрелищные объекты и торговые центры.

Памятный знак представляет собой макет первого пожарного робота в натуральную величину. Он выполнен как единая конструкция с основанием. В основании памятного знака имеется табличка с текстом: «Первый пожарный робот в СССР. 1984 — Создан для защиты музея-заповедника «Кижи». 1986 — Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

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