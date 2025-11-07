Памятный знак путейцам ББК открыли в Медвежьегорском округе

На берегу Беломорско-Балтийского канала открыли памятный знак путейцам ББК.

Торжественная церемония прошла 31 октября, рассказали в паблике храма святителя Николая в ВК.

— Наконец-то, рядом с нами появилась новая достопримечательность — памятный знак работникам ББК. И, если наш храм построен в память о заключенных строителях Беломорканала, то, данный памятник напоминает нам о тех, кто в послевоенный период его восстанавливал, кто трудился и трудится на канале по сей день. Возможно, их труд не особо заметен, но, крайне важен и ответственен, — отметил настоятель храма святителя Николая протоиерей Роман Соболев.

Над созданием знака трудились люди разного возраста, разных профессий, разных взглядов и мировоззрений, но все были объединены одной общей целью.

— Сегодня в период разобщения, это дорогого стоит. Мне также посчастливилось познакомиться и подружиться с новыми интересными людьми, а кого-то узнать с другой, неожиданной для меня, положительной стороны. Например, когда у некоторых изменились жизненные обстоятельства, но, они вопреки всему, проявили ответственность и не взирая ни на что, довели начатое до конца. Я очень рад, что не ошибся в выборе, они действительно, достойные люди, — поблагодарил всех причастных протоиерей Роман Соболев и освятил памятный знак.

Руководитель Администрации Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей Анатолий Серов вручил создателям памятного знака благодарственные письма.

Ранее стало известно, что правительство России выделит средства на реконструкцию Шаваньской плотины Беломорско-Балтийского канала.