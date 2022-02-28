Пандемия коронавируса унесла жизни 1400 человек в Карелии

Согласно официальным данным, с начала пандемии в Карелии скончались 1400 человек.

За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1400 человек. Об этом говорится в таблице, которую опубликовал в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 436 инфицированных (54 — дети), из них непривитых — 383 (87,8%).

В ковидных стационарах получают лечение 899 пациентов, в состоянии средней тяжести — 852 человека, в тяжёлом — 36 (из них непривитых — 33). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 6 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 118179 человек, за последние сутки — 421.

С начала пандемии зарегистрированы 125964 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16485 детей.