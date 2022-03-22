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Пандемия коронавируса унесла жизни 1444 жителей Карелии

Новости. Общество
09:18, 23 Марта 2022
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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За последние сутки умерли еще два человека, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На 23 марта в Республике Карелия зарегистрированы 130547 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 106 инфицированных, из них непривитых — 88 (83%).

В ковидных стационарах получают лечение 477 пациентов, в состоянии средней тяжести — 456 человек, в тяжёлом — 27 (из них непривитых — 27).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 123805 человек, за последние сутки — 184.

За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1444 человек.

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