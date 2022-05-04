Пандемия в Карелии идет на спад, в реанимациях нет пациентов 

За прошедшие сутки в Карелии выявлены 47 инфицированных коронавирусом.
Об этом сообщили в Минздраве Карелии.
В ковидных стационарах получают лечение 253 заболевших. Из них в состоянии средней тяжести находится 221 человек, в тяжёлом состоянии — 31 пациент.
В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.
За сутки не зарегистрировано ни одного летального исхода.
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