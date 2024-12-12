Пандус для инвалидов установят в Костомукше после вмешательства прокуратуры и Следкома

Об этом сообщили в одном из местных пабликов.

Муниципалитет планирует в январе 2025 года установить пандус и перила на входе в здание, где инвалидам выделили комнату для встреч. Об этом соообщили в телеграм-канале Костомукшский дворик & Карелия.

Меры по устранению нарушений прав маломобильных граждан приняли после публикаций в соцсетях, СМИ и вмешательства прокуратуры и Следкома Карелии.

Ранее жители-инвалиды Костомукши собирались на Калевала, 13, где им выделили комнату для встреч. Однако зайти в здание они не могли, так как высокое крыльцо было без перил и пандуса. В результате маломобильные люди испытали физическую и моральную боль. Им пришлось буквально на карачках забираться по ступеням. После жалоб горожан и публикаций в соцсети председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку о нарушении прав маломобильных граждан в городе Костомукше. Устранение нарушений сейчас контролирует прокуратура.