Народный фронт Карелии продолжает добиваться установки пандуса к ФАПу в Марциальных Водах

Еще в начале лета активисты общественного движения сообщали о плохом состоянии входной части ФАПа.

Пандус к ФАПу для жителей Марциальных Вод остается мечтой, рассказали в паблике Народного фронта Карелии.



В начале лета 2024 года активисты общественного движения сообщали о плохом состоянии входной части ФАПа в поселке Марциальные Воды Кондопожского района.



Как отметили в источнике, после обращения в региональный Минздрав с просьбой привести в порядок лестничный спуск и установить пандус отремонтировали только входную часть. «Пандуса, к сожалению, пока так и нет», — поделились в сообществе Народного фронта.



В поселке Марциальные Воды официально проживают около 300 человек, среди них есть люди с инвалидностью, семьи с детьми.

Вновь обращаемся в Минздрав РК с просьбой установить пандус к ФАПу, расположенному в жилом доме

— написали в источнике.



В группе добавили, что, по сообщению Минздрава, новое здание ФАПа в поселке может появиться не ранее 2026 года.