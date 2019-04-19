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Новости. Общество
19:40, 19 Апреля 2019
фото: © Instagram/alexeypanin777

Панин признался, что обнажается перед дочерью

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Актер рассказал, что ходит на нудистские пляжи вместе с дочкой.

Российский актер Алексей Панин признался, что водит свою дочь на нудистские пляжи и не переживает, если она увидит его обнаженным, пишет Life.

"Нет, я не боюсь, что моя дочь увидит это. Она, как и многие другие дети, ходит с нами на нудистский пляж, как и большинство людей и детей во всём цивилизованном мире", – сказал Панин.

Актер отметил, что во многих странах – например, в Германии и Финляндии – дети ходят с родителями голыми в баню и в этом нет проблем. Он отметил, что его дочь – нормальный, образованный человек и он ей не навязывает какие-то ложные постулаты.

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