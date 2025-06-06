Панки, семьи, конкурсы и никакого алкоголя: чем удивляет первый день фестиваля «Воздух Карелии»

В Петрозаводске в эти минуты проходит юбилейный фестиваль «Воздух Карелии». На месте работают журналисты «Столицы на Онего». И вот что они рассказали и показали.

Первое, что бросается в глаза, на фестивале очень много людей. Не много людей, а очень много людей. А еще много разных вариантов провести досуг, помимо непосредственно самих концертов.

Теннис, трек с машинками, стрельба из лука, множество всяких игр и конкурсов, большая ярмарка, множество зон питания — организаторы обещали, что фестиваль будет семейным, так что получайте. Кстати, еда стоит вполне недорого.

А вот алкоголя нет совсем — это также признак фестиваля для всех возрастов. Недаром, что возрастное ограничение у «Воздуха Карелии» 0+, то есть нет ограничений.

Кстати, на фестивале можно официально вступить в брак: мобильный отдел ЗАГС к вашим услугам.

Кстати, семей очень много. Как много и представителей субкультур: панки, аниме, реконструкторы и прочие.

Группы потихоньку выступают. Также выступил и глава Карелии Артур Парфенчиков. Нет, он не пел, а просто выступил.

Напомним, впервые на фестивале будут работать три полноценные сцены. Рекордным станет и количество выступающих артистов на них — более 60 человек.

В их числе — «Алиса», «Ария», «Чиж & Co», «Три дня дождя», Niletto, Нейромонах Феофан, «Горшенев», «Пилот», «Северный Флот», «Trubetskoy», Игорь Растеряев, «Ундервуд», «Гудтаймс», «Джанго», «План Ломоносова», «Слот», 7Б, «Йорш», «Бригадный Подряд», Jane Air, «Чёрный вторник» и другие. Специальный гость фестиваля — ансамбль российской армии имени Александрова. Он выступает сегодня на главной сцене 12 июня, в День России. Многие артисты уже выступили. Например, «Пилот» и 7Б.

Полноценный фоторепортаж и впечатления наших корреспондентов мы опубликуем позже. А пока ловите первые фотки и эмоции.

P. S. Те, кто собирается на фестиваль, берите наличные деньги. С онлайн оплатой могут быть проблемы.