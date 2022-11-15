Пансионат для пожилых людей в Петрозаводске получил господдержку в 500 тысяч рублей на ремонт

В организации отремонтировали крышу, установили вывеску и купили оргтехнику.

Не все семьи самостоятельно справляются с пожилыми родственниками, требующими постоянного ухода. В таких ситуациях на помощь приходят специализированные пансионаты. Один из них — компания ООО «Региональный центр услуг», работающая в Петрозаводске уже 8 лет.

В пансионате могут находиться до 55 постояльцев. ООО «РЦУ» — это не только пансионат постоянного проживания. Также организация предоставляет услуги сиделки на дому и реализует проект «Дед сад», обеспечивая дневной присмотр за пожилыми родственниками на территории пансионата.

Сегодня в центре работает 21 человек, в том числе сиделки, буфетчицы, уборщицы, инструктор по адаптивной физкультуре, аниматор, социальный работник, психолог. Центр активно сотрудничает с петрозаводской поликлиникой. Постояльцы своевременно получают медицинские услуги, дополнительно заключены договоры с дерматологом и психотерапевтом. В пансионате стараются радовать своих бабушек и дедушек: устраивают праздники, выезды в город и за его пределы, приглашают с выступлениями школьников и студентов.

Бюджет на развитие пансионата ограничен, поэтому руководство находит дополнительные источники финансирования, участвуя в конкурсах на получение грантовой поддержки. Обращалась компания и в Центр «Мой бизнес» Республики Карелия — два раза успешно участвовала в отборе на предоставление маркетинговых услуг. За этот счет приобретена брендированная продукция: кружки, календари, планеры, ручки, часы.

В 2021 году пансионат получил софинансирование в размере 500 тысяч рублей за счет средств гранта Министерства экономического развития Республики Карелия. Господдержка помогла выполнить косметический ремонт здания, отремонтировать крышу, установить новую вывеску и купить оргтехнику.

«Сегодня у нас в планах отремонтировать столовую — это первостепенная задача, для которой мы ищем финансирование. Также хотелось бы решить вопрос реабилитации наших подопечных. Этим мы улучшим их здоровье и качество жизни, — рассказывает Анна Смирнова, исполнительный директор организации. — Мы рады сотрудничеству с Центром „Мой бизнес“. Здесь мы оперативно получаем нужную информацию и консультации по вопросам ведения бизнеса».

Узнать о возможных мерах поддержки предприниматели могут в Центре «Мой бизнес» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, телефон 8 (8142) 44-54-00. https://vk.com/eckarelia

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