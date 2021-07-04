ПАО «ТГК-1» повысило надежность тепло- и электроснабжения жителей, предприятий и организаций Петрозаводска

Энергетики ПАО «ТГК-1» завершили капитальный ремонт турбогенератора №1 Петрозаводской ТЭЦ.

Это продлит рабочий ресурс оборудования, а также повысит надежность тепло- и электроснабжения жителей, предприятий и организаций столицы Карелии.

В ходе капитального ремонта выполнены работы по частичной переклиновке статора и ремонту его концевых выводов, проточке коллектора возбудителя и проточке и шлифовке контактных колец ротора генератора. Также энергетики произвели ремонт статора возбудителя, газо- и воздухоохладителей, демонтаж и монтаж бандажных колец ротора генератора.

«Ремонт турбогенератора ― ключевой этап годовой ремонтной программы Петрозаводской ТЭЦ. Помимо этого, сейчас на ТЭЦ полным ходом идут текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования, что позволит минимизировать риски внеплановых отключений в предстоящий осенне-зимний отопительный период и повысить надежность энергоснабжения», — отметил директор Петрозаводской ТЭЦ ПАО «ТГК-1» Василий Карпов.