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ПАО «ТГК-1» повысило надежность тепло- и электроснабжения жителей, предприятий и организаций Петрозаводска

Новости. Общество
11:43, 05 Июля 2021
фото: © «ТГК-1»

Энергетики ПАО «ТГК-1» завершили капитальный ремонт турбогенератора №1 Петрозаводской ТЭЦ.

Это продлит рабочий ресурс оборудования, а также повысит надежность тепло- и электроснабжения жителей, предприятий и организаций столицы Карелии.

В ходе капитального ремонта выполнены работы по частичной переклиновке статора и ремонту его концевых выводов, проточке коллектора возбудителя и проточке и шлифовке контактных колец ротора генератора. Также энергетики произвели ремонт статора возбудителя, газо- и воздухоохладителей, демонтаж и монтаж бандажных колец ротора генератора.

«Ремонт турбогенератора ― ключевой этап годовой ремонтной программы Петрозаводской ТЭЦ. Помимо этого, сейчас на ТЭЦ полным ходом идут текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования, что позволит минимизировать риски внеплановых отключений в предстоящий осенне-зимний отопительный период и повысить надежность энергоснабжения», — отметил директор Петрозаводской ТЭЦ ПАО «ТГК-1» Василий Карпов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-07-05 11:45:13
Тарифы бы снизили , цены бы им не было :)
кир
2021-07-05 13:21:13
Изя, ни в коем случае тарифы снижать нельзя, сказал знающий кот.
Гость
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