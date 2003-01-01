«Папа, мы будем скучать»: житель Олонецкого района Дмитрий Кекшоев погиб на СВО

Житель Олонецкого района погиб в зоне проведения СВО. О его смерти сообщает паблик «Подслушано в Олонце».

— С разбитым сердцем сообщаем о гибели Кекшоева Дмитрия Михайловича, 10.07.1983 года рождения, героически погибшего при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Информация о дате и месте прощания будет опубликована позже, — говорится в сообщении.

В комментариях сообщении дочери «Папа, мы будем скучать». На странице матери такое сообщение:

— Дима родной, а как же мы? Не можем принять этот звонок, мир наш рухнул в одну секунду, в каждом СМС и звонке ты обещал вернуться, прости, любимый, что не смогли тебя уберечь. До конца нашей жизни ты в наших сердцах. Любим безгранично и скорбим.