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«Папа — первый друг и учитель», — Инна Колыхматова рассказала жителям Петрозаводска о Дне отца

Новости. Общество
14:08, 15 Октября 2023
фото: © Инна Колыхматова / ВК

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В третье воскресенье октября в России отмечается День отца.

В третье воскресенье октября мы отмечаем еще совсем молодой, но важный и нужный семейный праздник — День отца.

Врио мэра Петрозаводска рассказала на своей странице в соцсети об этом празднике. 

Для каждого человека папа — это первый друг и учитель, главный образец мужества, стойкости и трудолюбия. Любящий отец ради своей семьи готов к тяжелому физическому и ответственному умственному труду. На таких мужчинах держатся заводы, органы власти и управления, армия, больницы, школы и многое другое, отметила инна Колыхматова.

Исполняющая обязанности главы города подчеркнула, что забота о детях, почет старших, уважение к супругу — те традиционные нравственные идеалы, которые бережно хранят и передают из поколения в поколение в каждой семье. Именно эти ценности не раз помогали нашей стране пережить сложные времена, становиться крепче и сплоченнее, уточнила градоначальница.

«Так наши деды и прадеды отстояли нашу Родину в Великой Отечественной войне. Так сегодня наследники поколения победителей стоят на страже интересов России на полях специальной военной операции — ради мирного будущего своих детей. Важно, чтобы воины на передовой были уверены, что их родные в полном порядке», — написала Инна Колыхматова.

Сегодня руководство администрации города впервые полностью представлено женским составом, мужчины нужны на защите нашей Родины. «Но знайте, мы здесь готовы обеспечивать крепкие тылы для Ваших семей!» — заявила врио мэра карельской столицы.

Инна Колыхматова поздравила с праздником всех отцов, дедушек и прадедушек. «Пусть дома всегда ждут те, кто поймет и поддержит, встретит ласковым словом и обнимет. Желаю крепкого здоровья, успехов и личного счастья каждому из вас!» — добавила она.

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