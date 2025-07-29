Папа Римский Лев XIV сравнил эффект от длительного общения в соцсетях с булимией

Понтифик считает, что пользователям стоит аккуратнее подбирать слова во время онлайн-дискуссий, чтобы не ранить чувства своих собеседников.

Папа Римский Лев XIV заявил, что последствия потребления негативной информации, коей изобилуют социальные сети, можно сравнить с расстройством пищевого поведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление понтифика в ходе традиционной всеобщей аудиенции, проходившей в его летней резиденции в окрестностях итальянской столицы.

— Мы живем в обществе, которое заражено «булимей социальных сетей»: мы слишком перегружены, нас бомбардируют изображениями, нередко ложными или искаженными. Мы перегружены множеством сообщений, которые вызывают в нас бурю противоречивых эмоций, — отметил он.

Глава Римско-католической церкви призвал интернет-пользователей «общаться честно и благоразумно», чтобы не ранить чувства других людей.