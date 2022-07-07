Пар над землей: яма с горячей водой появилась в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На набережной Ла-Рошель образовалась течь горячей воды из-под земли, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

В Лососинском парке, на пешеходной дорожке, напротив дома №7б по набережной Ла-Рошель, где находится зоомагазин, образовалась течь горячей воды из-под земли. Поток горячей воды стекает реку Лососинка. На набережной Ла-Рошель, в районе дома №7 идет парение из колодца.

По информации ЕДДС, о ситуации сообщили в АО «ПКС-Тепловые сети».

В компании «ПКС-Тепловые сети» рассказали, что, несмотря на сильное парение, течь незначительная, поэтому перекрывать горячую воду в дома не стали, иначе большое количество людей попадет под отключение.

«Ремонтные бригады работают круглосуточно, сейчас устраняют повреждения там, где горожане остались без воды. Как только завершат работы на первоочередных объектах, приедут на Ла-Рошель», - объяснили в «ПКС-Тепловые сети».

В паблике «Живой Петрозаводск» опубликовано видео , на котором запечатлено, как горячий источник бьет из-под земли в Лососинском парке. На месте аварии образовалась яма с горячей водой.

«Мощная струя горячей воды течёт прямо в Лососинку. Издалека выглядит так, как будто что-то горит, но нет», - написали очевидцы в комментарии к видео.