Пара агрессивных чихуахуа затерроризировала целый город

Местные власти прокомментировали нападения на полицейскую овчарку и других животных.

Жители английского города Коршам, графство Уилтшир, пожаловались на пару агрессивных чихуахуа, которые затерроризировали не только их домашних питомцев, но и их самих. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mirror.

Представители местного совета получили несколько жалоб от жителей, в каждой из которых говорилось о злых собаках породы чихуахуа. Один инцидент произошел, когда мужчина выгуливал полицейскую овчарку на пенсии. В какой-то момент на горизонте появились две чихуахуа. Животные были без поводка и неожиданно напали на отставную собаку, которая с трудом отбилась от маленьких, но очень агрессивных противников.

Еще один житель города встретился с чихуахуа во время прогулки с двумя 29-килограммовыми собаками. Однако размер животных вновь не смутил агрессивных небольших собак, и они попытались напасть на собратьев.

Председатель городского совета Рут Хопкинсон отметила, что хозяин чихуахуа выгуливал их без поводка, поскольку был уверен, что его маленькие питомцы дружелюбны и не причинят никому вреда. Она призвала всех владельцев собак пользоваться поводками и особенно следить за животными вблизи новорожденных пугливых ягнят.