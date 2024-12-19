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Пара грачей решила остаться на зимовку в соседнем с Карелией мегаполисе

Новости. Общество
06:50, 23 Декабря 2024
фото: © Каждой твари по паре / Павел Глазков / VK

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Грачи решили остаться на зимовку в Петербурге.

Несколько грачей, обычно улетающих на зимовку в Западную Европу, остались в Санкт-Петербурге, сообщил Павел Глазков в своем блоге «Каждой твари по паре». Семейная пара грачей осталась зимовать в парке 300-летия.

По словам Глазкова, грачи образуют пары на всю жизнь, поэтому неудивительно, что птицы держатся вместе. Хотя обычно грачи из этого региона мигрируют на зиму в Западную Европу, в последнее время некоторые особи остаются в Петербурге круглый год.

Всеядность грачей позволяет им выживать в городских условиях даже зимой, подчеркнул журналист. Они охотно питаются пищевыми отходами, а пока снег неглубок, находят пропитание в лесной подстилке благодаря своему мощному клюву.

Глазков также отметил интересное наблюдение: грачи проявляют друг к другу знаки внимания. «Удалось даже увидеть их брачное поведение, словно сейчас не зима, а весна», ━ рассказал он и предположил, что эту же пару грачей он встретил в парке летом, так как они постоянно держались вместе.

Павел Глазков добавил, что грачи — одни из самых ранних весенних птиц. Уже через 2,5 месяца, в начале марта, основная часть грачей начнёт возвращаться в Петербург.

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