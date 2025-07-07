Пара из Карелии поженилась на свадебном фестивале в Москве

Влюбленные представили республику в традиционных карельских свадебных нарядах.

Анастасия Лебединская и Владислав Федоров из Петрозаводска зарегистрировали брак на II свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», который проходил в Москве с 8 по 10 июля. Об этом рассказали в управлении ЗАГС Карелии.

Влюбленные поженились в традиционных карельских свадебных нарядах.

– Анастасия и Владислав познакомились необычным образом: Владислав остановил ее на трассе во время службы в ГИБДД. Между молодыми людьми сразу возникла искра, однако долгое время они не могли найти друг друга. Судьба свела пару снова на дне рождения общих друзей. Теперь Владислав и Анастасия официально женаты, – отметили в ведомстве.

Одновременно с ними на фестивале расписались более 200 пар со всей страны.