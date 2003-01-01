Пара из Карелии заняла третье место на международном турнире по бальным танцам в Москве

Спортсмены из Петрозаводска завоевали бронзовые медали на соревнованиях «Russian Open Championship» в столице России.
Воспитанники петрозаводского танцевального клуба «Ритм» Вениамин Тимофеев и Мария Лахей завоевали бронзовые медали на международном турнире по бальным танцам «Russian Open Championship», проходившем в Москве. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Карелии.
Молодые люди соревновались в дисциплине «Двоеборье» и стали третьими среди 106 пар-соперников.
Всего участие в соревнованиях приняли более 1000 пар из разных регионов России и зарубежных стран.
— Наши спортсмены вновь доказали, что талант, дисциплина и поддержка команды приносят по-настоящему красивые результаты! — отметили в ЦСП.
