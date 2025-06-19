Пара из Карелии зарегистрирует брак на свадебном фестивале в Москве

Анастасия Лебединская и Владислав Федоров из Петрозаводска распишутся на втором свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», который будет проходить в Москве с 8 по 10 июля.

Как рассказали в Управлении ЗАГС Карелии, Анастасия и Владислав первый раз встретились на дороге. Анастасия ехала навещать родных в Кондопогу, а сотрудник ГИБДД Владислав патрулировал этот район.

— Молодой человек сразу приглянулся девушке. Они встретились снова на дне рождения общей знакомой. Оказалось, что Анастасия тоже привлекла внимание Владислава, и он даже пытался найти ее, чтобы познакомиться. С тех пор пара вместе и уже в июле поженится на свадебном фестивале, — добавили в ведомстве.

Влюбленные поженятся в традиционных свадебных карельских нарядах. Одновременно с ними вступят в брак более 200 пар из разных регионов страны.