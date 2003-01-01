Пара из Петрозаводска вместо свадебных букетов собрала подарки для больных детей

Медсестра отделения анестезиологии и реанимации Анастасия Черткова и ее жених Данил приняли необычное и доброе решение перед свадьбой.
Жених и невеста попросили гостей не дарить цветы, а принести подарки для маленьких пациентов Детской республиканской больницы. Об этом сообщили в медучреждении.
Молодожены объяснили, что идея родилась после того, как Анастасия побывала на свадьбе подруги и увидела, сколько денег тратят на цветы, которые потом вянут. вместе с женихом они предложили гостям альтернативу — принести раскраски, пластилин, карандаши, мягкие игрушки или наборы для творчества.
— Я знаю как важно, чтобы в игровых комнатах больницы всегда были материалы для творчества. Думаю, никогда не будет лишним новый альбом, фломастеры или настольная игра для ребенка, который проходит лечение. Поэтому мы прямо в пригласительном написали, что просим гостей воздержаться от букетов, — рассказала Анастасия.
Гости поддержали инициативу. Некоторые пришли на свадьбу с двумя пакетами подарков. Все собранные игрушки и материалы для творчества передали детям, которые проходят лечение в больнице.
Напомним, ранее в Петрозаводске молодоженам подарили на свадьбу вместо цветов корм для животных.