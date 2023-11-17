Пара лебедей задержалась в Петрозаводске, дождавшись снега

Карельский фотограф поймал в объектив камеры прекрасных птиц на Кургане.

Карельский фотограф Дмитрий Беленихин встретил на Кургане в Петрозаводске пару лебедей, неожиданно поздно задержавшихся в Карелии. Грациозные птицы плавают вдоль заснеженных берегов Лососинки.

"Скоро на Кургане всё изменится, Лососинка замерзнет, и они улетят... Петрозаводск 15.11.2023", - написал Дмитрий.