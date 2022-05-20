Пара уток посещает популярный гипермаркет в городе Карелии (ФОТО)

В Сортавале две утки приходят к местному магазину и принимают угощения от посетителей.
Утиная пара ходит на прогулку к магазину «Магнит» в Сортавале. Там птицы получают еду от горожан. Об этом информирует паблик «Лахденпохья — Навсегда!».
«Добрые люди подкармливают приятных птичек», — гласит текст поста.
Ранее сообщалось, что лебедь и бакланы прибыли на озеро в городе Карелии.
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