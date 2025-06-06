В Петрозаводске состоялся Всероссийский парад семьи

На набережной карельской столицы прошел необычный, но очень красивый и душевный парад.

Необычный, но красивый и очень душевный парад, приуроченный ко Дн бы семьи, любви и верности в честь святых Петра и Февронии, прошел на набережной Петрозаводска сегодня, 8 июля.

Параду предшествовал межрегиональный семейный форум «Счастливы вместе», где приняли участие семьи из Карелии и Ленобласти, эксперты, общественники, представители образовательных организаций и органов власти, а также различного семейного бизнеса. Было открыто несколько тематических площадок, где участники обсуждали различные вопросы, связанные с поддержкой всего, что касается семьи.

Ну, а затем, в 16.00, начался сам парад. Перед его началом прошли музыкальные и танцевальные номера, раздача флажков с символикой и шариков с нарисованными на них ромашками, а также небольшая викторина для детей, которых, понятно, было очень много сегодня на набережной.

Участников парада поздравили приглашенные гости, подчеркнув значимость таких простых и в то же время важных вещей, как семья, любовь и верность.

О том, как проходил парад семей, смотрите фоторепортаж Людмилы Корвяковой в «Столице на Онего»