Парад семьи пройдет в Петрозаводске

Праздник будет организован в честь Всероссийского дня семьи, любви и верности.

Мероприятие пройдет при поддержке министерства культуры Карелии, администрации Петрозаводска, федерального проекта "Крепкая семья" и Общероссийского народного фронта в Республике Карелия. Проект придумала и воплотила в жизнь руководитель Карельского отделения "Женщины за жизнь" Анастасия Шибанова.

Россия сильна своими традиционными культурными и духовными ценностями, важнейшими из которых являются брак, семья, материнство. Яркое мероприятие объединяет всех нас: и молодые семьи, и семьи со стажем, творческую интеллигенцию нашего города, представителей молодёжных организаций, лидеров общественного мнения.

Парад семьи в Петрозаводске уже стал доброй традицией. Регистрация и формирование колонны участников Парада начнётся 8 июля с 11:20 у пешеходной территории речного вокзала.

Движение Парада пройдёт вдоль набережной Онежского озера до Ротонды. В Ротонде состоится праздничная программа с участием творческих и семейных коллективов, лотерея с розыгрышем подарков, главным призом которой станет настоящий тульский самовар и вязанка баранок.

Принять участие в параде можно, подав заявку в группе социальной сети вКонтакте до 00:00 7 июля.