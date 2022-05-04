Параллельный импорт автомобилей не повлияет на гарантийные обязательства, утверждают дилеры

В Россию будет разрешено ввозить автомобили без согласия производителя, и это не повлияет на покупателей.

Такое мнение в интервью «Росийской газете» высказал генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр Андрей Терлюкевич.

В список для параллельного импорта попали Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota, Nissan и другие.

Разрешены к ввозу и комплектующие к ним — металлические конструкции и изделия Mahle, Cummins, датчики и блоки Wabco, приводные ремни и гидравлика Gates, шины Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone. Оказались в списке также автомобильные двигатели Cummins, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania.

По словам Терлюкевича, с точки зрения гарантии для потребителей ничего не меняется, она будет — гарантийные обязательства в таком случае лягут на дилеров. То есть на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, будет действовать гарантия от дилера, а не от дистрибьютора.

Параллельный импорт несет и определенные риски. Он поможет заполнить рынок востребованными зарубежными товарами, но существует опасность роста контрафакта. Импорт поддельных деталей занимает третье место в общем объеме контрафакта. Его появление вызвано наличием брендов с высокой стоимостью, где можно заработать на разнице.