Парам рассказали о пользе ссор в отношениях

Психолог рассказала, чем могут быть полезны ссоры между партнерами.

Во время ссоры партнеры могут лучше узнать друг друга, уверяет психолог, член НАБС Вероника Симонова. О пользе ссор в отношениях в некоторых случаях она рассказала «Ленте.ру».

Симонова пояснила, что ссоры помогают выплеснуть накопившиеся эмоции и озвучить свои желания партнеру. «Во время ссоры можно услышать потребности партнера и понять его истинные чувства, которые он недостаточно выражал ранее. Например: „Я тебя пилю за то, что ты сидишь в телефоне, и мне страшно потерять тебя“», — привела пример психолог.

«Ссоры помогают не утонуть в эмоциях. Партнеры высказывают друг другу накопившееся недовольство. Мы терпим, стараемся срезать острые углы в повседневной жизни. Причиной недовольства может стать незакрытый тюбик пасты, разбросанные носки, спонтанные траты. Иногда надо спустить пар и сказать „хватит!“», — объяснила Вероника Симонова

Во время выяснения отношений партнеры могут четче обозначить личные границы, продолжает Симонова. «Например, партнер подшучивает над вашим якобы лишним весом, и это воспринимается как обида. Если предупреждения не срабатывают, пора немного поссориться», — говорит психолог.

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что эмоциональные встряски полезны для отношений, так как после ссоры партнеры становятся более чуткими и внимательными друг к другу, и у них формируется новый опыт общения по различным вопросам.

«Конечно, всегда есть оборотная сторона ссор, поэтому стоит обращать внимание, как они заканчиваются. Если они учащаются, а после сложно вернуться к продуктивным отношениям, пора бить тревогу», — отметила напоследок Симонова.