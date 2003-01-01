Парапланерист разбился насмерть в Ленинградской области

Трагическое ЧП произошло накануне по соседству с Карелией.
58-летний мужчина разбился на мотопараплане во Всеволожском районе Ленинградской области. Об это сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Инцидент произошел около деревни Кавголово 21 августа. По предварительной информации, мужчина совершал частный полет на личном мотопараплане. При посадке он получил несовместимые с жизнью травмы.
Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Западное межрегиональное следственное управление и транспортная прокуратура проводят проверку. Они выясняют обстоятельства трагедии и проверяют соблюдение правил безопасности полетов.