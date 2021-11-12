Парфенчиков анонсировал запуск технопарка для производства пищевой продукции в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что в следующем году власти намерены приступить к строительству технопарка «Карельские продукты».

Строительство технопарка «Карельские продукты» намечено на ближайшее время. Об этом заявил Артур Парфенчиков в соцсети. Глава республики сообщил, что в технопарке будут реализовываться «инновационные проекты пищевой отрасли».

«Его резиденты смогут на льготных условиях арендовать помещения и пользоваться современным дорогостоящим оборудованием, которое зачастую недоступно для малого бизнеса. Технопарк позволит выпускать качественную и конкурентную продукцию, реализовывать инновационные проекты пищевой отрасли. Например, наладить выпуск здорового питания для жителей севера, полезных сублимированных продуктов для путешественников, кулинарных сувениров и много другого», — заявил Парфенчиков.

По словам губернатора, на проект будут направлены федеральные средства и деньги инвестора.

«Нам удалось получить федеральную поддержку — 500 миллионов рублей. Еще 150 миллионов — это средства инвестора. Разрешение на строительство получено, работы начнутся в ближайшее время», — пояснил он.

Парфенчиков сообщил, что в данный момент 5 предпринимателей заявили о желании разместить производство на территории технопарка.