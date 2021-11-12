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Парфенчиков анонсировал запуск технопарка для производства пищевой продукции в Карелии

Новости. Экономика
11:08, 27 Декабря 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что в следующем году власти намерены приступить к строительству технопарка «Карельские продукты».

Строительство технопарка «Карельские продукты» намечено на ближайшее время. Об этом заявил Артур Парфенчиков в соцсети. Глава республики сообщил, что в технопарке будут реализовываться «инновационные проекты пищевой отрасли».

«Его резиденты смогут на льготных условиях арендовать помещения и пользоваться современным дорогостоящим оборудованием, которое зачастую недоступно для малого бизнеса. Технопарк позволит выпускать качественную и конкурентную продукцию, реализовывать инновационные проекты пищевой отрасли. Например, наладить выпуск здорового питания для жителей севера, полезных сублимированных продуктов для путешественников, кулинарных сувениров и много другого», — заявил Парфенчиков.

По словам губернатора, на проект будут направлены федеральные средства и деньги инвестора.

«Нам удалось получить федеральную поддержку — 500 миллионов рублей. Еще 150 миллионов — это средства инвестора. Разрешение на строительство получено, работы начнутся в ближайшее время», — пояснил он.

Парфенчиков сообщил, что в данный момент 5 предпринимателей заявили о желании разместить производство на территории технопарка. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Критик театральный
2021-12-27 11:30:50
Дай Бог ,дай Бог!
А то пальмовое масло во всех продуктах уже достало просто.... может здесь "что то сдвинется"?
В Европе пальмовое масло запрещено! Странно!?!
Гость
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