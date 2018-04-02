Парфенчиков "безо всякой шумихи и телекамер" сдал кровь

Рабочую неделю глава Карелии Артур Парфенчиков начал на республиканской станции переливания крови, сообщили в пресс-службе карельского правительства.

Руководитель региона пришел на станцию рано утром 2 апреля, в числе первых посетителей, чтобы сдать кровь.

Как напомнили в пресс-службе, в декабре Артур Парфенчиков посещал республиканскую станцию переливания крови. Тогда он лично познакомился с работой медучреждения, осмотрел помещения, пообщался с коллективом и пообещал, что в следующий раз придет на станцию уже в качестве донора.

"Сегодня свое обещание глава Карелии выполнил. Причем сделал это безо всякой шумихи и телекамер. Как и все доноры, Артур Парфенчиков, прежде всего, прошел медицинское обследование, выпил обязательную чашку сладкого чая и только затем перешел в отделение, где происходит забор крови", - отметили в пресс-службе.

По словам Артура Парфенчикова, он сдает кровь не впервые, и при необходимости снова в качестве донора посетит республиканскую станцию переливания крови. Он считает, что вопросы заготовки и переработки крови имеют огромное значение, и республике очень важно иметь доноров, в том числе среди молодежи, регулярно сдающих кровь.

Как рассказала главврач станции Ирина Пушкарева, потребность в крови существует каждый день. В Карелии ежедневно проводятся многочисленные хирургические вмешательства, операции, требующие большого объема крови. Кроме того, без компонентов крови не может обойтись экстренная медицина, онкология, акушерство.