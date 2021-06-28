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Парфенчиков: «Если бы в Советском Союзе все было сделано по уму, мы бы жили сейчас там»

Новости. Общество
14:18, 29 Июня 2021
фото: Михаил Шкрыкин/Руна

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал членов правительства не идеализировать Советский Союз, оценивая достижения тех лет.

Об этом глава республики заявил на онлайн-заседании правительства.

«Я очень люблю Советский Союз, я там вырос, но если бы в Советском Союзе все было сделано по уму, мы бы сейчас жили в Советском Союзе. К сожалению большому, этого не случилось… Мы конечно помним все эту великую страну, которая закончила свое существование в 1991 году, в том числе и потому, что не все по уму. Это совершенно очевидно. Причем, наверное, достаточно долгий период. Поэтому тоже в розовых красках все не надо красить», — сказал губернатор.

Что стало поводом для этой реплики, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Os
2021-06-29 15:25:36
Вряд ли тут есть взаимосвязь. Сейчас даже меньше по уму делается, но половину истории СССР благополучно преодолели и живем себе.
Хармс
2021-06-29 15:23:44
Т.е. сейчас все по уму. Все-все по уму....
Вася
2021-06-29 15:10:38
Живем хорошо..Что он может сказать???...Пожелает всем здоровья и процветания.....
Вася
2021-06-29 14:58:35
голосовать за партию "Единая Россия". Ведь только они заботятся о стране и народе.
тетка
2021-06-29 15:18:51
Вася, а и правда, всех отправят в рай.
Изя
2021-06-29 15:07:18
Дело говоришь , Вассссилий , без них как в Сев.Корее хрен чего построишь )))
юнипер95
2021-06-29 15:01:21
Вася, как раз наоборот, против всех парламентских партий
Изя
2021-06-29 14:58:02
Если бы всё было по уму , многих бы сейчас во власти не было . так бы и жили на хуторах и в деревнях :)
юнипер95
2021-06-29 14:35:37
не трогай СССР своими ........ если бы не СССР, тебя бы и в помине не было. При настоящих большевиках ты уже давно бы сам знаешь что
кир
2021-06-29 14:31:01
Не надо идеализировать. Что заслужили, то и получили, - сказал объективный кот.
тетка
2021-06-29 14:28:18
Мы там жили и помним, В обратном нас убеждают люди, которые захватили последний кусочек Союза, не самый благополучный, и совсем молодые люди, которые понятия не имеют о прошлой жизни, а повторяют чужие слова.
Андрей Поляков
2021-06-29 14:55:40
тетка, да ладно паниковать, мы уже почти вернулись в СССР, причем образца 1937 года, правда двигались с лайт версии 1980-х в обратку.
тетка
2021-06-29 15:16:53
Андрей Поляков, вытащить из того времени самое плохое - это не значит туда вернуться.
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