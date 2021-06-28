Парфенчиков: «Если бы в Советском Союзе все было сделано по уму, мы бы жили сейчас там»

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал членов правительства не идеализировать Советский Союз, оценивая достижения тех лет.

Об этом глава республики заявил на онлайн-заседании правительства.

«Я очень люблю Советский Союз, я там вырос, но если бы в Советском Союзе все было сделано по уму, мы бы сейчас жили в Советском Союзе. К сожалению большому, этого не случилось… Мы конечно помним все эту великую страну, которая закончила свое существование в 1991 году, в том числе и потому, что не все по уму. Это совершенно очевидно. Причем, наверное, достаточно долгий период. Поэтому тоже в розовых красках все не надо красить», — сказал губернатор.

Что стало поводом для этой реплики, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».