Парфенчиков голосовал не за медведя

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал, что принял участие в голосовании по выбору бренда лучших товаров Карелии, но голосовать за изображение медведя не стал.

Сегодня власти объявили о том, что официальным логотипом лучшей продукции, которая произведена в Карелии, станет медведь.

Изображение медведя выбрали участники интернет-голосования - оно станет логотипом продукции "Сделано в Карелии".

При этом глава республики сообщил, что голосовал не за медведя. А за кого – можно узнать на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".