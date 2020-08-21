Парфенчиков: Граждане старше 60 лет смогут посещать магазины в любое удобное для них время

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал очередное распоряжение о смягчении ограничительных мер, введенных в республике из-за коронавируса, сообщается на сайте карельского правительства.

В распоряжение главы Карелии внесены изменения, которые отменяют ряд пунктов.

В частности, отменён пункт, по которому в магазинах с 9:00 до 11:00 часов обслуживались только граждане старше 60 лет. Это связано с тем, что в настоящий момент ситуация с распространением коронавируса имеет тенденцию к стабилизации, среднесуточный показатель темпов прироста заболеваемости за две недели составляет 0,9%. Это позволило принять решение, которого ждали многие люди старшего поколения. Теперь они смогут выбрать удобные для себя часы посещения торговых организаций.

В правительстве отмечают, что это решение особенно актуально для работающих пенсионеров. Согласно внесенным изменениям, лица старше 65 лет теперь могут не соблюдать режим самоизоляции: без ограничений вернуться к своим рабочим обязанностям, выходить на улицу, посещать общественные места.

Также отмечается, что, несмотря на смягчение ограничительных мер, для всех жителей Карелии остается строго обязательным соблюдение масочного режима, социального дистанцирования и иных мер профилактики коронавирусной инфекции.

Распоряжение Главы Карелии вступает в силу с понедельника, 24 августа.