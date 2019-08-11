Парфенчиков и Шандалович поздравили строителей с праздником

Глава Карелии и председатель Заксобрания пожелали представителям строительной сферы благополучия.

На сайте правительства Карелии появилось поздравление Артура Парфенчикова и Элиссана Шандаловича.

"Уважаемые специалисты и ветераны строительной отрасли Карелии! Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя! Сегодня в строительной отрасли Карелии трудятся тысячи человек – инженеры, монтажники, архитекторы, крановщики, кровельщики, каменщики, электромонтажники, отделочники и многие другие мастера своего дела. Благодаря вашей высокопрофессиональной работе строительная отрасль республики стабильно развивается. Увеличиваются объемы ввода жилья. В январе-июне 2019 года в Карелии уже построено 1772 квартиры общей площадью 123,5 тысяч кв м, что практически в 1,5 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Перед нами стоят масштабные задачи по реализации национальных проектов и подготовке к 100-летию Карелии. Эта работа требует большого профессионализма и самоотдачи.

Уверены, высокие стандарты вашей работы, ответственность, трудолюбие, современные инженерные решения помогут нам достигнуть всех поставленных целей и сделать республику уютнее и комфортнее.

Желаем вам новых профессиональных высот, благополучия и крепкого здоровья!".