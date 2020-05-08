Парфенчиков и Шандалович возложили цветы к Вечному огню

Глава Карелии Артур Парфенчиков, спикер парламента Элиссан Шандалович возложили цветы к Вечному огню в Петрозаводске.

По данным пресс-службы правительства республики, в этом году День Победы проходит в особых условиях. Традиционные праздничные мероприятия на улицах из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, не проводятся. Людей просят остаться дома, чтобы поберечь себя и близких, особенно старшее поколение и ветеранов. От имени всех жителей Карелии цветы к мемориалу возложил глава региона Артур Парфенчиков.

"Уважаемые ветераны, участники войны, труженики тыла. Поздравляю вас с 75-летием Великой Победы. Для каждого из нас этот день особенный. Наш народ выстоял, победил в жестокой войне. Мы склоняем головы перед павшими. Мы благодарны тем, кто перенес все ужасы и лишения грозных военных лет. И тем, кто восстанавливал разрушенные города и села", − сказал Артур Парфенчиков.

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович также почтил память погибших воинов, возложив цветы к мемориальному комплексу "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы".

"В этом году мы отмечаем особую дату – 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Наш святой долг – бережно хранить память о доблести воинов, о мужественных бойцах, отстоявших Победу ценой тяжелейших испытаний. Мы должны сделать всё для того, чтобы наши дети, внуки и правнуки помнили и прославляли подвиг защитников Отечества", - сказал Элиссан Шандалович, слова которого приводит пресс-служба парламента.

Ранее сообщалось, что праздничный салют в столице Карелии не прогремит в честь 75-летия Победы из-за ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса.