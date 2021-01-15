Парфенчиков извинился перед жителями Питкяранты и пообещал вернуть водоснабжение к понедельнику (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков приехал в Питкяранту, чтобы лично проконтролировать ход работ по ликвидации последствий аварии в системе холодного водоснабжения.

По итогам поездки глава Карелии написал у себя на страницах в соцсети, что считает решение по прокладке нового резервного участка водопровода абсолютно верным.

По словам Артура Парфенчикова, эти работы удалось оперативно организовать.

- Все необходимые материалы доставлены на место. Сварка участков труб идет в теплом цехе, работают бригады высококлассных специалистов РК "Гранд", Петрозаводских коммунальных систем и УМР КСМ. Протяженность нового участка от водозабора до места врезки порядка 1100 м, более 20% труб для него уже сварено. Планируется ускорить работы за счет дополнительного станка, который доставила в Питкяранту компания УМР КСМ. Параллельно идет раскладка готовых участков вдоль трассы водопровода, - сообщил глава Карелии.

Кроме непосредственно самого монтажа, по словам Парфенчикова, предстоит решить еще одну важную техническую задачу по утеплению нового участка. Этим вопросом совместно с Минстроем также занимаются специалисты УМР КСМ и ПКС.

Параллельно бригада питкярантских коммунальщиков отогревает замерзший участок трубопровода.

- Пока результата эти работы не принесли, но будут продолжены. С завтрашнего дня идет потепление, что, безусловно, благоприятно и для проведения работ по монтажу нового участка, и увеличивает шансы на размораживание старой трубы. При этом мы понимаем, что она сильно изношена, и прежде чем вернуть ее в строй, понадобится провести ремонтные работы.

Парфенчиков напомнил, что в Питкяранте до 17 января введен режим ЧС.

- Это позволяет нам решать вопросы экстренного финансирования, обеспечения материалами техническими ресурсами. Однако подчеркну, что все работы нам удалось организовать и до его объявления.

Глава республики рассказал, что для обеспечения водой жителей города дополнительно пригнали из Петрозаводска цистерну объемом 24 кубометра. Таким образом, подвоз воды осуществляют три машины.

- Что касается сроков подачи воды в центральную систему водоснабжения: рассчитываем, что это удастся сделать к понедельнику. Уважаемые жители Питкяранты, приношу извинения за неудобства, которые вы вынуждено сейчас испытываете. Этой ситуации обязательно будет дана правовая оценка, с привлечением к ответственности виновных лиц.