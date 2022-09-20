Парфенчиков: капремонт школ в Карелии продолжится, несмотря ни на что

В Петрозаводске завершаются работы по федеральной программе в шести школах.

Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил работы по капремонту в петрозаводских школах №№ 9, 14, 20, 25, а также в республиканской школе искусств и в школе-интернате № 23. Строительные работы в этих учреждениях находятся на финальной стадии, пишет пресс-служба регионального правительства.



Так, в школе-интернате № 23 в рамках федеральной программы капремонта отремонтировали систему электроснабжения. Ремонты водопровода и канализации выполнены на 99%, сейчас их готовят к приемке. Кроме того, для школы купили современную мебель, компьютерное, дидактическое оборудование для обучения детей с нарушениями зрения, оборудование для пищеблока.



Все это разместят в учебных классах начальной школы, кабинетах физики, химии, информатики, библиотеке, общешкольных помещениях и пищеблоке.



«Работы идут в графике, все планы — в силе. Есть, конечно, точечные проблемы, и они все у меня на контроле. Но в целом этот огромный объем работ мы выполнили, — цитирует Артура Парфенчикова пресс-служба правительства республики.

— И это видно — школы преобразились. Очень важно, что мы взялись за наши старые школы и сделали их, в том числе теплыми. Это ведь и экономически выгодно: учреждения будут экономить колоссальные средства на электричестве, теплоснабжении. Мы продолжим работать в этом направлении, несмотря ни на что».



Кроме того, в школе № 25 выполнен полный капремонт фасада, подрядчик ведет работы по замене ограждения. На следующий год здесь запланирована замена систем отопления, водоснабжения, канализации и внутренних электрических сетей. Выполнят капитальный ремонт помещений.



Напомним, всего в республике в рамках федеральной программы в течение пяти лет будут отремонтированы 70 зданий школ.